محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
صرح سفير إيران لدي كوريا الجنوبية سعيد بادامشي- شابستاري إن بلاده قد تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية إذا انضمت الأخيرة إلى البعثة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز.
وقال السفير في مقابلة مع صحيفة "يونج أنج إلبو" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن "الولايات المتحدة من خلال اغتيالها بطل إيراني داست على كبرياء شعب إيران، وإذا قررت كوريا نشر قوات في هذه اللحظة، فسيجد الشعب الإيراني صعوبة في قبول ذلك وسينتابه الغضب".
وأضاف شابيستاري أنه من الواضح أنه إذا شاركت دول أخرى في أنشطة عسكرية، فإن إيران "لن تقف مكتوفة الأيدي".
وكانت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية نشر قوات في مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيراني: طهران يمكن أن تقطع علاقاتها مع سول إذا أرسلت قوات إلى هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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