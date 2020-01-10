مجلس النواب الأمريكي يقر إجراء غير ملزم للحد من تحركات ترامب العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أقر مجلس النواب الأمريكي الخميس إجراء غير ملزم يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ المزيد من التحركات العسكرية ضد إيران.

وأمر ترامب بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي بدون التشاور مع الكونجرس، ما أثار غضب معظم النواب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين والذين تساءلوا حول منطقية ومبررات الهجوم.

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وفي الإعلان عن التصويت وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الضربة بأنها "استفزازية وغير متناسبة".

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب بموافقة 224 صوتا مقابل 194 صوتا، فيما لم يدعم معظم الجمهوريين القرار.

ويوجه الإجراء الرئيس إلى "إنهاء" العمل العسكري الأمريكي ضد إيران، ما لم يعلن الكونجرس الحرب ضد طهران أو يسمح باستخدام القوة لمنع أي هجوم على الولايات المتحدة.