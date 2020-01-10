كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. فيديو جديد يوثق لحظة تدمير الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يرصد لحظة تدمير الطائرة الأوكرانية، بصاروخ فوق إيران، الأمر الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد انتشر الفيديو الذي تم تصويره بكاميرا هاتف، على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أكدته وسائل إعلام غربية، ومنها نيويورك تايمز.

ويظهر في الفيديو الطائرة تحلق في السماء، ثم يضربها صاروخ، وكشف محللون أن الطائرة حلقت فترة وجيزة بعد إصابتها لأن الإصابة التي أحدثها الصاروخ تسببت في انفجار صغير.

Advertisements

يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.

ويمكن مشاهدة الفيديو من