كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النواب" الأمريكي يقيد حركة ترامب ضد إيران بقانون جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس النواب الأمريكي، قبل قليل، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة العمل العسكري ضد إيران، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قادة الحش الشعبي في العراق، عقب اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد.