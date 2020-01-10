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مقتل 63 إرهابيا و25 شخصاً في هجوم بالنيجر

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 63 إرهابيا و25 شخصاً في هجوم بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 63 إرهابيًا و25 شخصًا، أمس، خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجرية العقيد سليمان غازوبي أن الجيش صد هجوما على موقع شينيغودار العسكري نفذته عناصر إرهابية, مشيرا إلى أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي, مقتل 63 إرهابيًا و 25 شخصا و 6 جرحى.

وأوضح أن منفّذي الهجوم كانوا على متن سيارات ودراجات نارية وأن الرد من الجيش النيجري جاء بمؤازرة جوية سمحت بتوجيه الضربات على الإرهابيين.

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