ترمب يحصل على 3,6 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك

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واشنطن: رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس بقرار قضائي أجاز له استخدام 3,6 مليارات دولارات من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة أطلق ترمب تغريدة جاء فيها أن "الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك ان يكون كذلك".
وكانت محكمة بداية قد منعت بصورة مؤقتة استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهّد ترمب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.
وواجه بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك، والهادف بحسب ترمب إلى الحد من الهجرة غير القانونية، عراقيل قضائية عدة.
والعام الفائت أعلن ترمب حال طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة البنتاغون بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه.
ووصف البيت الأبيض في بيان الحكم القضائي بأنه "انتصار لسيادة القانون".
وتابع البيت الأبيض أن محكمة استئناف "الدائرة الخامسة رفعت حظرا جائرا فرضته محكمة بداية على مستوى الوطن، وبذلك سمحت لأعمال بناء الجدار الحدودي الضروري بالمضي قدما باستخدام أموال الإنشاءات العسكرية".
وأضاف البيان "نحن ملتزمون الحفاظ على أمن حدودنا وسننجز الجدار".
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