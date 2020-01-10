شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح لـ"قيادات الإخوان": هربتم وتركتم الصغار والطائشين يدفعون ثمن غفلتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، هجومًا عنيفًا على كل من محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، موجهًا رسالة إلى محمود عزت قائلاً: سيطرت أنت وأصحابك على التنظيم تماما وتحكم صاحبك خيرت الشاطر في الناس واستولى على أموال الجماعة ثم صنعت جيوشا من ورق واستحللت دماء الناس الآمنين وكشفت حقيقة الفكر بتصريحات سخيفة من أول عزيزي بريز وصديقك مرسي وانتهاء بالتهليل للأسطول الأمريكي، ومرورا بلقاء الملائكة في رابعة وإمامة مرسي للرسول صلي الله عليه وسلم وشعار الذبح والسلخ والنضال تحت السيف.

ووجه مختار نوح، رسالته إلى محمود عزت، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": ثم هربتم وتركتم الصغار والطائشين يدفعون ثمن غفلتهم، ثم اخترت لهم جميعا تركيا وقطر وأمريكا وإسرائيل لتكونوا صداهم برتبة جاسوس أول واخترت لهم وأنت الهارب خوفا من العدالة أن يسيروا خلف خطاك فأرادوا ببلدهم السوء والدمار تحت حجج لم تعد تنطلي على أحد ووقفتم مع العميل تميم تتربحون من مدحه وخدمته وأنتم أول من يعلم أنه خادم في بلاط ترامب وكل من يأني بعده أو أتي قبله وطبعا لن ينفعكم الإدعاء بالجهل فانتم تسكنون في أماكن تطل على القواعد الأمريكية من جميع الجهات وطبعا ممنوع حتى زيارتها لا لشىء إلا لأن أمريكا لا تثق فى العملاء.

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واستطرد القيادى السابق بجماعة الإخوان: جعلتم من قواعدكم يقفون على باب عضو فى البرلمان الأمريكى حتى تلتقوا به وتسجدون بين يديه وقدمتم له القرابين فهذه ترتدى إيشارب مضحك بلون علم أمريكا وتظن أن الأمريكى سيقبل العلم فوق رأسها وابتدع الثانى كرافتة من قماش العلم الأمريكى وإلى هذا الحد هانت عليكم أنفسكم وعلمت الذين لاذوا بقيادتك كيف يصبحون عبيدا أسوأ من عبيد الجاهلية الأولى.

واستطرد مختار نوح: مارستم الإرهاب لتعلنوا أنكم فعلا ورثة التنظيم السرى الجاهل وإذا كان مورثكم قتل النقراشى والخازندار وحرق الحواري والشوارع سرا وأنتم فى صورة مصاصي الدماء وفرقتم الشعوب وقتلتم الناس باسم الحياة وحرقتم المحاكم والأقسام وضيعتم حقوق الناس باسم حماية العملاء والخونة وشجعتم المجرمين بالتصفيق والتشجيع بالإعلام الذي انشأه لكم سيدكم أردوغان وجعلتموه منبرا لهدم بلادكم.

وقال مختار نوح: كيف سيعود أبناء العملاء إلى مصر؟ وكيف يذكرون آباءهم أمام الناس وماذا سيردون إذا ما سألهم أحدهم عن وظيفة والده.. بالطبع سيخجل من وظيفة جاسوس أول.