عاجل..الحكم على الناشط “بودا” بسنتين حبسا بسبب تدوينة فيسبوكية !

قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء اليوم الخميس، بالسجن سنتين حبسا نافذا في حق الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، المعروف ب”بودا”.

وعرفت المحاكمة التي استمرت حتى منتصف ليلة الخميس الجمعة، لأزيد من 7 ساعات من المناقشة، حضور أزيد من 20 محاميا من مختلف مناطق المغرب.

وكان عبد العالي باحماد المعروف ب “بودا”، قد اعتقل قبل شهر، حيث قد توبع من طرف وكيل الملك بخنيفرة، بتهمة إهانة العلم الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي والإشادة بذلك.

هذا شهدت باب المحكمة الإبتدائية بخنيفرة صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة لمجموعة من النشطاء الحقوقيين الذين رفعوا صور “بودا” وطالبوا بإطلاق سراحه وجميع معتقلي الرأي بالمغرب.