مكناس.. سنتان حبسا لشخصين متهمين بحيازة سلاح ناري

قضت محكمة الاستئناف بمكناس، اليوم الخميس، بالسجن موقوف التنفيذ، في حق شخصين، توبعا بتهم حيازة سلاح ناري.
وصرحت غرفة الجنايات الابتدائية في مكناس بقرارها، القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
وقررت المحكمة مصادرة السلاح الناري المحجوز، والحكم بغرامة قدرها ألف درهم نافذة مع الصائر.
ووجهت إلى المتهمين (ا. ا., ا. ع.)، اللذين توبعا في حالة سراح، إذ كانت النيابة العامة قد وجهت إليهما تهم حيازة سلاح ناري.
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