شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ إيراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه لديه معلومات استخبارية من مصادر متعددة تقول إن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.
وقال ترودو: “إن الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ إيراني وفق معلوماتنا وقد يكون هذا حصل عن طريق خطأ”.
يذكر أن الطائرة كانت تقل 167 راكباً من عدة دول و9 من أفراد الطاقم، وكان من بين القتلى 82 إيرانيا وما لا يقل عن 63 كنديا و11 أوكرانيا، وفقا للمسؤولين.
وأدى تحطم الطائرة إلى تناثر الحطام ومتعلقات الركاب عبر مساحة واسعة من الأراضي الزراعية.
كما وقع الحادث مباشرة بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا باليستيا على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية وسط مواجهة مع واشنطن بشأن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي.
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