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«ترامب» يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى حلف الأطلسي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يؤيد توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل دولا بالشرق الأوسط وذلك مع سعي بلاده للحد من انتشارها العسكري عالميا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه ينبغي توسيع حلف شمال الأطلسي وينبغي أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد".

واقترح ترامب زيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط، أول أمس الأربعاء، عندما تطرق للضربات التي شنتها إيران على جنود أمريكيين بالعراق ردا على قتل واشنطن قاسم سليماني.

وقال البيت الأبيض إن ترامب "أكد أهمية زيادة دور الحلف في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط".

وذكرت السفيرة الأمريكية في الحلف كاي بيلي هتشيسون، أن الحرب على تنظيم داعش مهمة لكل من الولايات المتحدة والحلفاء في حلف الأطلسي.

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