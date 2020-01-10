شكرا لقرائتكم خبر عن جهود سعودية لتجنيب العراق خطر صراعات الخارج والان نبدء بالتفاصيل

اتساقا مع تجديد القيادة السعودية حرصها على أمن واستقرار العراق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كل الإجراءات لخفض التوتر فيها، شددت المملكة على أنها تقف مع البلد الشقيق، مع بذل الجهود الواسعة لتجنيبه خطر الحرب والصراعات الخارجية.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أمس، على «تويتر»: إن المملكة وقيادتها تقف دوما مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات، وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانات وطاقات.

» بيان للخارجية

وفي إطار متابعة المملكة مجريات الأحداث في جمهورية العراق الشقيق، التي سبق أن أصدرت السعودية بيانات حولها، وما حدث من تطورات تمثلت في استهداف إيران قاعدتين عسكريتين عراقيتين، توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن المملكة إذ تشجب هذه الاعتداءات، وتدين انتهاكها السيادة العراقية، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق والمنطقة، وفقا لبيان بثته «واس» مساء أمس.

» حرص سعودي

من جانبه، أعرب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، عن دعم المملكة للعراق، مؤكدًا أنها «ستقف دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، لتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه».

واعتبر الأمير فيصل بن فرحان، أنَّ العراق أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وألا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها.

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وتابع: إنَّ المملكة ستقف كما هو عهدها دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز.

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس: إن المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص.

وجاء في تغريدة له عبر «تويتر»: تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل على إبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.

وكتب الجبير في تغريدته: وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته.

» تصريحات ترامب

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد أُقرت بالفعل، قمنا بزيادتها، كانت (العقوبات) صارمة للغاية، لكنها زادت الآن بشكل جوهري، وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة».

من جانب آخر، صرح ترامب بأن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت، ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا إن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران.