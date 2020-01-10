شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة مفخخة تقتل جنودا أتراكا بشمال سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس الخميس: إن أربعة جنود أتراك لقوا مصرعهم في انفجار سيارة ملغومة بشمال شرق سوريا، ليل الأربعاء.

وأضافت: إن الهجوم وقع خلال تفتيش أمني على الطريق بالمنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، حيث نفذت تركيا عملية عسكرية مع مقاتلين متحالفين معها من المعارضة السورية في أكتوبر. واستهدفت العملية التركية وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تصدرت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم «داعش» الإرهابي، وتزعم تركيا أنها جماعة على صلة بمقاتلين يخوضون تمردًا في جنوبها الشرقي، فيما لم تتوافر تفاصيل أخرى عن الهجوم. وفي 9 أكتوبر الماضي، اجتاحت تركيا بمشاركة فصائل معارضة للأسد، شمال سوريا بغرض تصفية الأكراد في عملية سميت بـ«نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات، مدّعية أن المبرر تطهير المنطقة ومكافحة «الإرهابيين» وبإقامة حيز آمن لتوطين اللاجئين السوريين.