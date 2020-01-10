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جدة - بواسطة طلال الحمود - العربية فيديو رابط مختصر شارك لحظاتٌ عصيبة قبل سقوط الطائرة الأوكرانية في سماء طهران

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