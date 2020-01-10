رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون أن "حصول تطورات أدت الى التأخير في الاعلان عن الحكومة"، معتبرا أن "هناك تعقيدات جديدة بوجه تشكيل الحكومة، وأمام فصل جديد من السلبية".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أعرب عون عن أمله بأن "تتوصل الاتصالات الجارية الى تذليل هذه التعقيدات التي لها تأثير سلبي على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد"، مضيفا: "يبدو الا احد يريد ان يفهم ان هناك خطرا كبيرا على لبنان من مختلف النواحي، فيما لا زلنا نقوم بالبحث ووضع الشروط والشروط المضادة في تأليف الحكومة من دون ان اقول من هو المسؤول، ومن هو الفريق السياسي، والأفرقاء جميعا الذين استمروا حتى اللحظة الاخيرة بالموافقة على المشاركة بالحكومة، والتي كان يفترض ان تُعلن منذ ثلاثة ايام".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: تطورات وتعقيدات أرجأت إعلان الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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