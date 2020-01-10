ماريو عون: تطورات وتعقيدات أرجأت إعلان الحكومة

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ أن "حصول تطورات أدت الى التأخير في ​الاعلان​ عن ​الحكومة​"، معتبرا أن "هناك تعقيدات جديدة بوجه ​تشكيل الحكومة​، وأمام فصل جديد من السلبية".

وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أعرب عون عن أمله بأن "تتوصل ​الاتصالات​ الجارية الى تذليل هذه التعقيدات التي لها تأثير سلبي على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد"، مضيفا: "يبدو الا احد يريد ان يفهم ان هناك خطرا كبيرا على لبنان من مختلف النواحي، فيما لا زلنا نقوم بالبحث ووضع الشروط والشروط المضادة في ​تأليف الحكومة​ من دون ان اقول من هو المسؤول، ومن هو الفريق السياسي، والأفرقاء جميعا الذين استمروا حتى اللحظة الاخيرة بالموافقة على المشاركة بالحكومة، والتي كان يفترض ان تُعلن منذ ثلاثة ايام".