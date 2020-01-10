بدوي: يدعون لحكومة لم الشمل فيما شملهم كان ملموما على الطاولة لعشرات السنين

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سليم الحص​ ​رفعت بدوي​ أن "البعض يدعو الى حكومة "لمّ الشمل" فيما "شملهم" كان ملموماً على طاولة ​مجلس الوزراء​ لعشرات السنين وفي مجمل الحكومات وتحت مسميات تغنت جميعها بالوحدة الوطنية مارسوا ابشع انواع الفاحشة من ​الفساد​ اللامحدود وارذل الموبقات المعدومة من الانسانية فاخذوا يتناتشون جثة ​الدولة​ يتسابقون الى هندسة الحصص يتقاسمون غنائم السمسرات ومن فوائد ​المصارف​ وفحشها يغتنون تاركين المواطن الطيب المعذب تائه بين الطرقات والساحات يجلس على قارعة الرصيف في حال من العوز و​الفقر​ المدقع".

وفي بيان له، أشار بدوي الى أنه "لهؤلاء الساعون الى اعادة عقارب ​الساعة​ للوراء عبر تنفيذ انقلاب على رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ لاحراجه ودفعه للااعتذار ثم لاخراجه والعمل على استعادة تنصيب رموز الفساد والسرقة والنهب المنظم على رأس الحكومة تارة تحت مسمى حكومة سياسية وتكنو سياسيه تارة اخرى نقول : عن اي لم شمل تتكلمون وانتم للثروات تكتنزون ولاموال الناس انتم سارقون وللانسانية تفتقرون وللمواطن انتم قاهرون لانكم بلا ضمير وبحق الوطن انتم مجرمون و للطائفية انتم ساعون وبالمذهبية انتم تتلطون وللشمل انتم تفرقون اما فيما خص "لم الشمل" فانتم لا تصلحون".

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