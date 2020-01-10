اكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان أن "أكثر وزارة مهمشة هي وزارة السياحة"، مشيرا الى أن "القانون ينصّ على أنّ من لا يسدّد التسويات يسقط حقّه مباشرةً".
وسأل كيدانيان في حديث تلفزيوني: "هذه الطبقة السياسية من يأتي بها؟ أليس الشعب اللبناني؟ ألسنا فاسدين؟ لماذا تنتخبوننا؟"، جازما أنه "لم يعطِ رخصة موقّتة للإيدن باي، بل كأيّ مشروع تمّ إعطاؤه مرحلة أولى ريثما ينتهي، وبعدها يتمّ الكشف عليه وعلى أساسه الترخيص".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: لم أُعطِ رخصة موقّتة للإيدن باي بل كأيّ مشروع تمّ إعطاؤه مرحلة أولى ريثما ينتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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