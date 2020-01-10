كيدانيان: لم أُعطِ رخصة موقّتة للإيدن باي بل كأيّ مشروع تمّ إعطاؤه مرحلة أولى ريثما ينتهي

اكد وزير السياحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أفيديس كيدانيان​ أن "أكثر وزارة مهمشة هي ​وزارة السياحة​"، مشيرا الى أن "القانون ينصّ على أنّ من لا يسدّد التسويات يسقط حقّه مباشرةً".

وسأل كيدانيان في حديث تلفزيوني: "هذه الطبقة السياسية من يأتي بها؟ أليس ​الشعب اللبناني​؟ ألسنا فاسدين؟ لماذا تنتخبوننا؟"، جازما أنه "لم يعطِ رخصة موقّتة للإيدن باي، بل كأيّ مشروع تمّ إعطاؤه مرحلة أولى ريثما ينتهي، وبعدها يتمّ الكشف عليه وعلى أساسه الترخيص".