دفاع نيجيريا: مقتل 63 إرهابيا و25 شخصاً في هجوم على معسكر للجيش

أعلن المتحدث بإسم ​وزارة الدفاع​ ​النيجر​ية العقيد سليمان غازوبي في بيان عن "مقتل 63 إرهابيًا و25 شخصًا خلال هجوم على معسكر شينيغودار العسكري في غرب النيجر على الحدود مع مالي"، موضحا أن منفّذي الهجوم "أتوا على متن سيارات ودراجات نارية"، مؤكدا أن "الرد بمؤازرة جوية من سلاح الجو النيجري وشركائنا سمح بتوجيه ضربات وبإبعاد العدو إلى خارج حدودنا"، مشددا على أن "عمليات التمشيط مستمرة".

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