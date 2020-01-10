حكومة إيران تدعو شركة بوينغ للمشاركة بالتحقيق في تحطّم الطائرة الأوكرانية

دعت الحكومة الإيرانية شركة "بوينغ" للمشاركة بالتحقيق في تحطّم الطائرة الأوكرانية، وإرسال ممثلها للانضمام إلى التحقيق، معتبرة أن التقارير عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ "حرب نفسية" على طهران.
وفي السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية الإيرانية كندا لتبادل المعلومات بشأن الطائرة الأوكرانية.
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