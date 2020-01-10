انفجار عنيف عند الحدود العراقية السورية والتقديرات الأولية تشير إلى أنه قصف جوي

أفادت قناة "الميادين" أن "انفجارا عنيفا وقع عند الحدود ​العراق​ية السورية والتقديرات الأولية تشير إلى أنه قصف جوي"، مشيرة الى أن "سماء القائم البو كمال شهدت تحليقاً لطيران معادٍ قبل دقائق من الانفجار".

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