شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بهاء أبو شقة ومرتضى منصور فى حفل زفاف ابن توفيق عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام ، وكريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية، وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من رجال السياسة والفن والمجتمع، بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والإعلامى وائل الإبراشى والنائب مرتضى منصور و المنتج الكبير محمد فوزى والمطرب الكبير على الحجار، وحازم شفيق رئيس شبكة قنوات الحياة.

يذكر أن الإعلامى توفيق عكاشة يقدم برنامج "مصر اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، ويقدم من خلاله تحليلا شاملا لما يدور على الساحة المصرية والعربية.





















































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