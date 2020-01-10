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غسان سلامة يدعو الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا

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رحب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي اطلقها اليوم الرئيس التركي والرئيس الروسي.

 

ودعا الممثل الخاص جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الإستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فوراً إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد  المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

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وناشد غسان سلامة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الإستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصراً على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الإقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية.

 

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