"صوت المطر" يتصدر هاشتاجات الأكثر تداولًا في الإمارات

أشعل صوت المطر في دولة الإمارات، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وتصدر هاشتاجات "صوت المطر" قائمة الأكثر تداولًا.

وشهدت دولة الإمارات اليوم، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق بمدينتي دبى والشارقة.

وأفاد المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات، عبر حسابه على تويتر، أن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة أبو ظبي والشارقة على عدة مناطق متفرقة.

وتناقل رواد موقع تويتر عددًا من الفيديوهات لسقوط الأمطار فى مناطق مختلفة.



وطالبت شرطة أبوظبى من السائقين

توخي الحذر بسبب الاحوال الجوية الماطرة، كما دعتهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات الارشادية الالكترونية.

وأضافت النشرة الجوية وفقا للمركز الوطنى للأرصاد، أنه يستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة خاصة فى المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، كما يشهد الخليج العربى وبحر عمان اضطراب، وذلك فى يوم السبت المقبل.