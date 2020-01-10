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تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في اليمن

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‏أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أن فريقا الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩، واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها من يوم غد تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة ⁧‫المملكة‬⁩.

وتتضمن المرحلة 2 في ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩ عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.

كما تتضمن المرحلة 2 في ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩ تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويعين الرئيس اليمني بناءًا على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

وتأتي هذه المرحلة كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، وأشيد بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق.


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