«نورديك مونيتور»: أردوغان يدرج معارضيه على قائمة الإرهاب ويتجاهل قادة «داعش»

دينا محمود (لندن)

في دليل جديد على استغلال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحجة محاربة الإرهاب لقمع معارضيه السياسيين، كشف موقع «نورديك مونيتورس الإليكتروني النقاب عن أن السلطات الحاكمة في أنقرة تدرج مئات من هؤلاء المعارضين على قائمتها للمطلوبين بزعم تورطهم في أنشطة إرهابية، في الوقت الذي تتجاهل فيه أن تضم إلى القائمة الكثير من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، المسؤولين عن سفك دماء الأتراك أنفسهم.

وقال الموقع إن أحدث نسخ هذه القائمة، التي بدأ إعدادها منذ عام 2015 لمحاكاة ما يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة في هذا الشأن، تضم أكثر من 1300 شخص، بينهم ما يفوق 340 من الصحفيين والأكاديميين والموظفين وضباط الجيش والشرطة السابقين رفيعي المستوى، ممن لا صلة لهم بالإرهاب على الإطلاق.

وأشار إلى أن سبب إدراج هذه الشخصيات على القائمة يتمثل، على ما يبدو، في اتهامهم من جانب السلطات التركية بالارتباط برجل الدين المعارض فتح الله جولن المقيم في منفاه في الولايات المتحدة، والذي يتهمه نظام أردوغان بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي وقع منتصف عام 2016.

وقال «نورديك مونيتور» إن دراسة تحليلية أجراها للقائمة، التي كانت أول نسخة لها تضم نحو مئة شخص قبل أن يقفز العدد في غضون أسبوعين فحسب إلى قرابة الـ700، أفادت بأن 26% من المدرجين عليها، هم من المشتبه في ارتباطهم بـ«جولن»، بينما يمثل من يشتبه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة 51%.

أما عناصر «داعش» فلا تتجاوز نسبتهم 6%، وهو ما يثبت -حسبما قال الموقع في تقريره- عدم جدية النظام التركي في محاربة الإرهاب، وإصراره على استخدام حربه المزعومة في هذا الصدد، ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في الداخل والخارج، من قبيل محاولة اكتساب دعم الناخبين الأتراك المتشددين، أو لتبرير تدخلات عسكرية على الصعيد الإقليمي، مثل ما يحدث حالياً في كل من سوريا وليبيا.

وأوضحت الدراسة التي أجراها «ورديك مونيتور» أن عدد مسلحي «داعش» المدرجين على قائمة أنقرة للمطلوبين بتهم الإرهاب «لا يتجاوز 84 شخصاً فحسب»، رغم أن وثائق مُسرّبة للاستخبارات التركية، كانت قد كشفت النقاب من قبل، عن أن «عدد عناصر التنظيم الناشطين في البلاد يصل إلى 4000 إرهابي على الأقل، وأن أكثر من 4670 متشدداً تركياً، توجهوا للقتال في سوريا اعتباراً من يوليو 2016».

وأبرزت الدراسة حقيقة أن هذه القائمة لم تضم أبداً منذ بدء إعدادها قبل أربع سنوات، اسم أبو بكر البغدادي مؤسس «داعش»، الذي قتل إثر غارة أميركية استهدفته في أكتوبر الماضي، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود التركية مع سوريا. كما أن اسم خليفة البغدادي، أبو إبراهيم القرشي، لم يُدرج بدوره على تلك القائمة حتى الآن، على الرغم من اختياره زعيماً للتنظيم بعد مقتل قائده السابق مباشرة تقريباً.

وأبدى الموقع، الذي نشر صورة كاملة للأسماء الواردة في تلك القائمة، استغرابه من «التساهل التركي» في التعامل مع «داعش»، الذي شن خلال الأعوام القليلة الماضية هجمات، أدت لمقتل «أكثر من 200 من المدنيين الأتراك بداخل بلادهم وخارجها، وأودت بحياة عدد من الجنود، بينهم اثنان أُحْرِقا حييْن، فضلاً عن تنفيذ التنظيم نفسه هجوماً بسيارة مفخخة ضد الشرطة التركية».

في المقابل، أبرز «نورديك مونيتور» حرص السلطات التركية على أن تُصنّف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد عبدي شاهين، المعروف باسم «مظلوم كوباني»، على قائمتها المثيرة للجدل للمطلوبين أمنياً، وذلك جنباً إلى جنب مع صالح مسلم الرئيس المشارك سابقاً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والذي يتولى الآن مهمة المتحدث باسم هذا الحزب، الذي تعتبره تركيا إرهابياً. وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن إدراج اسم مسلم على هذه القائمة، يأتي رغم أنه كان المحاور الرئيسي مع حكومة أنقرة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي بين عاميْ 2012 و2015، وكونه دُعيّ رسمياً لزيارة العاصمة التركية أكثر من مرة، خلال تلك الفترة.