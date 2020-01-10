مطالبات بمحكمة دولية لجرائم «داعش» وتركيا في سوريا

أحمد عاطف - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

طالبت فصائل كردية وحركة سوريا الديمقراطية، بإجراء محكمة دولية داخل الأراضي السورية، لمحاكمة عناصر الجماعات الإرهابية من تنظيم «داعش» والتنظيميات المتشددة.

وقالت الفصائل الكردية: إن عناصر «داعش» والإرهابيين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري تسببت في تكليم آلاف الأسر، مطالبين بتنفيذ القانون الدولي على هذه العناصر وداعميها وفي مقدمتهم تركيا.

وأكد عبده المهباش، القيادي في سوريا الديمقراطية، أن محكمة دولية لكل الجرائم التي تم تنفيذها على يد القوات التركية أصبح وجوبياً، في ظل تنفيذ عمليات قتل وتجنيد للسوريين.

وطالب المهباش، بعقد المحاكمة داخل الأراضي السورية، حيث تتواجد الأسر المكلومة والمتضررة.

وأضاف المهباش، بأنه تم التواصل مع كافة الجهات الدولية، موضحاً أنه على الرغم من إثبات هذه الجرائم عبر المراكز السورية المستقلة في شمال وشرق سوريا، إلا أنه لم يتم التحرك رسمياً من قبل المؤسسات الدولية، فيما تحاول جهات بعينها عرقلة هذا المسار. وفي هذا السياق، أكدت هديل عويس، المحللة السورية، أن هناك العديد من جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الداخل السوري، على يد الجماعات الإرهابية التي تتبع بشكل أساس النظام التركي، وساعدته في العمليات العسكرية ضد الشعب السوري في شمال سوريا، لمنع إثبات التهم على الجيش النظامي التركي من ارتكاب هذه الجرائم، ومن ثم وجود محكمة دولية للنظر في هذه الجرائم حق للشعب السوري.

وأضافت هديل عويس، أنه يجب العمل على عقد محاكمات من قبل المجتمع الدولي لحماية المبادئ الرئيسة التي ينادي بها في العالم، مشيرة إلى أنه يتم محاكمة آخرين ارتكبوا جرائم تبدو أقل من التي تم تنفيذها في حق الشعب السوري الأعزل، والذي تعرض لعمليات مجرمة خلال العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأضافت هديل، أن وجود محكمة دولية للتحكيم في هذه الجرائم يرسخ لمبادئ المجتمع الدولي، فيما سيتسبب عدم تنفيذ محاكمات لهذه الجرائم، في تنفيذ مزيد منها بحق الشعبين السوري والليبي.

وحذّرت هديل، من أن يسود قانون الغابة، ويتم تشكيل جماعات مسلحة على نطاق صغير تحارب وتقتل بالوكالة لصالح جهات بعينها، وهو أمر في منتهى الخطورة على المجتمع الدولي، والذي عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب هذه التنظيمات الإرهابية.