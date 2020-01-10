القوات اليمنية تصد هجمات «حوثية» في الضالع وتعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أفشلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، هجوماً ومحاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لـ«الاتحاد» أن قوات اللواء 30 مدرع، والمنضوية في القوات المشتركة، صدت هجوماً للميليشيات الحوثية على مواقعها في محيط منطقة الفاخر الاستراتيجية الواقعة غرب قعطبة وحررتها القوات المشتركة في الثامن من أكتوبر الماضي.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي خلال المواجهات المسلحة مع قوات اللواء 30 مدرع، والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما أفشلت القوات المشتركة في جبهة حجر، شمال غرب قعطبة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في منطقة بتار.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن القوات تمكنت من إحباط محاولة التسلل، وقتل عدد من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي المدعو أبو هادي البنوس، وجرح عدد آخر. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، بتنفيذ ميليشيات الحوثي، في غضون 24 ساعة ماضية، عمليات اقتحام ومداهمة طالت عدداً من منازل المواطنين في المناطق الخاضعة لها بمديرية الحشاء جنوب غرب محافظة الضالع.

وبحسب هذه المصادر، فإن الميليشيات اقتحمت منزلين في جبل الأحذوف، أحدهما يملكه رئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء عبده الحذيفي، وقامت بالعبث بمحتوياتهما ونهب بعض المحتويات.

كما اقتحمت ميليشيا الحوثي منازل مواطنين في عزلة «بني التام» واختطفت عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي تعز ثالث مدن اليمن، صدت قوات الجيش المدعومة من التحالف العربي محاولة تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه شارع الأربعين شمال شرق المدينة.

وذكرت قيادة محور تعز، في بيان مقتضب، أنه تم التصدي لمحاولة التسلل بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عنصرين من ميليشيات الحوثي وإصابة ثلاثة آخرين.

من جانبه، أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، أن عملية التهجير المتعمدة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الانقلابية هي انتهاك للقانون الدولي والإنساني وتدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي تتعمد دائمًا قصف المناطق السكنية حتى تخلق حالة ذعر ورعب في هذه المناطق، وتؤدي إلى خروج المدنيين من مناطقهم وبالتالي تستولى الميليشيا الانقلابية عليها.

وأوضح عبد الحفيظ، أنه فيما يخص ملف التهجير تم رصد نزوح 3 ملايين ونصف المليون شخص داخل اليمن، والحديدة هي من أكثر المناطق التي تعاني النزوح حيث وصل عدد النازحين من الحديدة قرابة 300 ألف مدني وتليها الضالع وتعز، مضيفًا أن وزارة حقوق الإنسان دائمًا تقوم بجلسات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الهجرة ومنظمات الشؤون الإنسانية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين.

إلى ذلك، كثفت ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة بمحافظة الحديدة.

وشنت الميليشيات الحوثية قصفاً كثيفاً في الساعات الماضية على حي منظر، الذي تقع فيه نقطة المراقبة الأممية الخامسة لوقف إطلاق النار، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي، مواقع القوات المشتركة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر و»خط كيلو 16» ومواقع أخرى تخضع لمراقبة نقطة الرقابة الأممية الأولى بالقرب من «مستشفى 22 مايو» في شارع الخمسين، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

كما قامت ميليشيات الحوثي باستحداث الأنفاق وحفر الخنادق التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة لتصل إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم منها، وباتت تتمترس بداخلها، شرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة مشاهد مصورة تظهر قيام الميليشيات بحفر الأنفاق والخنادق التي امتدت لمسافات طويلة بمحاذاة الطرقات.

وفي مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، شنت ميليشيا الحوثي قصفاً كثيفاً على مناطق آهلة ومواقع للقوات المشتركة، في منطقة «الجاح» بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

في سياق متصل، قال مصدر عسكري: «تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة التسلل، عقب اشتباكات بمختلف الأسلحة أوقعت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الحوثيين» في جبهة «الجاح». كما أشار إلى «تنفيذ القوات المشتركة عملية تمشيط واسعة لتعقب المسلحين الحوثيين وتأمين المنطقة».

من جهة أخرى، صدت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، بعد مواجهات تكبدت فيها الأخيرة قتلى وجرحى.

وفي مدينة حيس جنوب الحديدة، شنت الميليشيا الحوثية عمليات قصف على الأحياء السكنية، أسفرت عن تدمير منزل المواطن داوود الحضرمي، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل أخرى. وبحسب القوات المشتركة، فإن ميليشيات الحوثي تصعّد في أكثر من منطقة جنوب الحديدة بهدف تفجير الوضع عسكرياً، في سعي منها لنسف الهدنة والقضاء على عملية السلام في الحديدة.