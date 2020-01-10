قيس سعيد يبحث الملف الليبي مع لودريان

تونس (الاتحاد)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان. وتلقّى الرئيس التونسي بالمناسبة رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تضمنّت دعوة لزيارة السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان: إن «الخروج من الأزمة الليبية يكون عبر حوار ليبي داخلي، ومسار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين في المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لليبيا ومن بينها تونس». جاء ذلك في كلمة للوزير الفرنسي عقب لقاء جمعه، أمس الخميس، بالرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج. وأضاف لودريان أن لقاءه مع الرئيس قيس سعيد تطرّق إلى الوضع في ليبيا.

كما أكّد الوزير الفرنسي أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا مع احترام الشرعية الدولية هما الأولوية التي نتشارك فيها مع تونس».

واعتبر وزير أوروبا والخارجية الفرنسية أن «فرنسا مثل تونس تدعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في ليبيا من أجل تعزيز التوصّل إلى اتفاق دولي في مؤتمر برلين الذي سيعقد قريبا والذي سيحدد عناصر الخروج من الأزمة الليبية».وشدّد لودريان على أن «الخروج من الأزمة يكون عبر حوار ليبي داخلي، ومسار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين في المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لليبيا ومن بينها تونس».