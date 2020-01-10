الإمارات تطلق مبادرة «تعاضد الأصدقاء» تضامناً مع متضرري حرائق أستراليا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مبادرة «تعاضد الأصدقاء»، وذلك تضامناً مع المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا. وجاء إطلاق المبادرة بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع معالي سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، وأعلن خلاله عن تضامن الإمارات مع أستراليا في هذه الأزمة، كما أعلن سموه أن الإمارات على استعداد لدعم الشعب الأسترالي من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم، للمساعدة على مكافحة الحرائق وإعادة بناء ما خلفته من أضرار. وتأتي المبادرة بالتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي، في إطار تضافر الجهود الدولية للعديد من المنظمات الإنسانية حول العالم، لجمع الأموال ومساعدة المتضررين من حرائق الغابات التي تعد الأولى من نوعها في أستراليا. وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن الإمارات تتضامن مع أستراليا في هذه الأزمة التي تمر بها بسبب الحرائق غير المسبوقة، وأكدت أن الإمارات تقف مع الشعب الأسترالي الصديق، وأنها أطلقت مبادرات للتضامن مع أستراليا في أزمتها من خلال عرض مرئي على برج خليفة، وطيران الإمارات والاتحاد، تحت شعار #تعاضد_الأصدقاء. وأضافت أنها قامت بإجراء محادثات مع وزير الداخلية الأسترالي ورؤساء الجهات المعنية في أستراليا، بشأن التنسيق وتحديد نوع الدعم.

من جهته، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، إنه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم التنسيق مع الصليب الأحمر الأسترالي لبحث أفضل السبل لمساعدة المتضررين من الحرائق، وخاصة الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو تضررت منازلهم. وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر الأسترالي، قررا إطلاق مبادرة لجمع التبرعات لضحايا حرائق الغابات، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة الدائم على الوقوف بجانب الأصدقاء في الأوقات الصعبة، ومثمناً وقوف أبناء الدولة ومن يقيم على أرضها مع كافة المبادرات والحملات التي تنظمها الهيئة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.

من ناحيتها، عبرت جولي شامي القائم بالأعمال في سفارة أستراليا في أبوظبي عن امتنانها العظيم للدعم الذي تلقته أستراليا من الإمارات، وتوجهت بالشكر العميق إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تضامن سموه مع الشعب الأسترالي في هذه الأزمة. كما قدمت الشكر لكافة الجهات الداعمة في الإمارات مؤكدة تقدير جميع الأستراليين لهذه المبادرة.