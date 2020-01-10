الجيش الوطني الليبي يعلن استمرار عمليته ضد الجماعات الإرهابية

قالت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس، إنها ستواصل عمليتها العسكرية على المجموعات الإرهابية في جنوب ليبيا.

ورحب الجيش الوطني الليبي، في بيان، بمبادرة روسيا "لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا". لكنه أكد "استمرار جهود القوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية...في طرابلس".

وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي استمرار الجهود ضد الإرهابيين المصنفين بقرارات دولية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في كل الجبهات دون أي تغيير حتى الآن.

وقال المحجوب "حتى الآن، الجيش يقاتل على الجبهات ضد الميليشيات".

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي أن قوات الجيش تتقدم باتجاه مصراته، فيما سيطرت القوات على مقر "ميليشيات غنيوة"، في العاصمة طرابلس.

وأوضح أن "مقاتلات السلاح الجوي للجيش شنت أكثر من ست غارات جوية على عدد من المواقع وتمركزات المجموعات".

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