مقتل 63 إرهابيا باشتباك مع الجيش في النيجر

قالت حكومة النيجر إن 63 مسلحا قتلوا، اليوم الخميس، خلال هجوم شنوه على قاعدة عسكرية للجيش في غرب البلاد.

وجاء في بيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي أنه "في يوم الخميس، حوالي الواحدة بعد الظهر (12,00 ت غ)، صد موقع شينيغودار العسكري المتقدم هجومًا نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلاً في الجانب الصديق و6 جرحى. وتحييد (قتل) 63 إرهابيًا في الجانب العدو".

وأكد البيان أنه لم يتضح، على الفور، الجهة التي تقف وراء الهجوم. لكن الهجوم يأتي وسط حملة مكثفة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش على جيش النيجر.

يأتي هجوم الخميس بعد شهر من هجوم شنه إرهابيون على معسكر "إيناتس" في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلاً.

وتشهد النيجر بوركينا فاسو ومالي، هجمات لجماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وأنشأت دول مجموعة الساحل وهي: موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، قوة عسكرية لمحاربة المجموعات المتطرفة.

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