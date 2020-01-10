كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسقاط الطائرة الأوكرانية.. فضيحة جديدة تلاحق النظام الإيراني (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسبوع من الكوارث واللعنات عاشته إيران، بدأ مع مقتل قاسم سليماني، الرجل الثاني في النظام الإيراني، وانتهى بمأساة حقيقية قتل فيها 176 شخصا بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا، في طائرة أوكرانية أقلعت لتوها من إيران، إلا أنها سقطت مدمرة وقتل جميع من كانوا على متنها.

النظام في مرمى الاتهامات

ويتهم النظام الإيراني، بضرب الطائرة وإسقاطها، فيما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب طهران أصيبت بصواريخ إيرانية أطلقت من نظام مضاد للطائرات تم تفعيله عن طريق الخطأ، وفق 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والاستخبارات الأميركية والعراق.

كشف الملابسات

وأوضحت "نيوزويك" عن المسؤولين الثلاثة، أن الأنظمة الإيرانية المضادة للطائرات كانت في حالة استنفار في توقيت تحطم الطائرة، وذلك بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ روسية الصنع على قاعدتين بالعراق، رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني.

أسقطت بالخطأ

كما أفادت شبكة CBS نقلا عن عن مسؤولين أميركيين بأنّ الإدارة الأميركية واثقة من أن النظام الإيراني أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد قصف قاعدتين في العراق، فيما أوضح مسؤولون حكوميون أميركيون لـ "رويترز" إنهم يعتقدون أن الطائرة تم إسقاطها بالخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية.

طبيعة القصف

وبيّن المسؤولون الثلاثة لـ "نيوزويك" أن الطائرة الأوكرانية قصفها نظام صواريخ أرض جو Tor-M1 صنعته روسيا، ويُعرف لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) باسم Gauntlet، بينما ذكر مركز الأبحاث IHS Markit إن الطائرة الأوكرانية من المحتمل أنها أسقطت بصاروخ SA-15 أطلقه قوات الحرس، عبر الخطأ.

تكذيب الرواية الإيرانية

وأكد مركز الأبحاث أن البيانات العامة المتوفرة حول الرحلة UIA752 لا تتوافق مع زعم منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة كانت تحاول العودة إلى المطار، مشيراً إلى أن الطائرات التجارية تواجه خطرا كبيرا باحتمال إسقاطها على يد الدفاعات الجوية الإيرانية في أو قرب المجال الجوي الإيراني بسبب التصعيد العسكري المستمر مع الولايات المتحدة.

شهادات داخلية

كما أوضحت الرواية الداخلية من مواطنين إيرانين شاهدوا الحادث أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في مطار خميني كانت مستهدفة بطريق الخطأ من قبل نيران الدفاع الجوي لقوات الحرس في منطقة المطار.