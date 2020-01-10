الخارجية الإيرانية تدعو كندا لتبادل المعلومات بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، كندا لتبادل المعلومات بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ورحبت الحكومة الإيرانية، بوجود ممثلين عن الدول التي لديها ضحايا في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وكما حثت الحكومة الإيرانية، شركة بوينغ على إرسال ممثلها للانضمام إلى التحقيق في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأشارت الحكومة إلى أن التقارير عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ {حرب نفسية} على طهران.

وأفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، بتقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.

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ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن مسؤولين أميركيين، بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

ورجح مسؤولين أمريكيين، إسقاط الطائرة بنظام صاروخ أرض - جو من طراز {روس إم - 1} روسي الصنع.

وقال مسؤولان البنتاجون، إنهم يعتقدون أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان {عرضيا}.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.