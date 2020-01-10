كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يحث "الناتو" على الانخراط بشكل أكبر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يؤمن بضرورة توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل الشرق الأوسط، وذلك في خضم التوتر الشديد مع إيران.

وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، مدليا بتعليقات جديدة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أميركية في العراق.

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وقال ترامب إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتابع: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري. وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.