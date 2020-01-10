كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية.. مظاهرات في بلجيكا للتنديد بجرائم نظام طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في جولة جديدة، تنظم الجالية الإيرانية في بلجيكا، أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تجمعاً في ميدان شومان، غداً الجمعة لحث الاتحاد الأوروبي على إعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الستة التي تفرض عقوبات على النظام الإيراني.

وستؤكد الجموع المحتشدة أن قاسم سليماني، قائد قوة القدس سيئة السمعة في قوات الحرس والذي تم القضاء علیه الأسبوع الماضي، كان أحد أعظم مجرمي التاريخ الإيراني، تورط في قتل مئات الآلاف من الأبرياء في إيران والمنطقة.

وقالت المقاومة الإيرانية إن قاسم سليماني وقوات الحرس الإيراني، قتلوا 1500 متظاهر، وأصابوا 4000 شخص، واعتقلوا 12000 خلال الانتفاضة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر 2019 والتي هزت أسس النظام.

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ولفتت المقاومة إلى أن المتظاهرون سيحثون أيضا الاتحاد الأوروبي على إنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والانتفاضة، من أجل الحرية لإحلال السيادة الشعبية بدلاً من حكم الملالي.

وشهدت العواصم الأوروبية مظاهرات ضخمة، عمها الفرحة والسعادة، بعد مقتل قاسم سليماني، حيث انتشرت حالة من الفرحة العارمة بين الإيرانيين، الذين أقاموا احتفالات في داوننيغ ستريت بلندن ومتنزه لافايت بأمريكا، بعد مقتل قاسم سليماني.

وتظاهر الناشطون حاملين لافتات وأعلام تظهر فرحة الإيرانيين بعد هلاك سليماني، فيما عمّت الفرحة شوارع وأحياء بعض العواصم والمدن الأوروبية، شهدت مواكب سيارات تحمل أعلام المقاومة الإيرانية وصور مريم ومسعود رجوي.

وخرج الإيرانيون محتفلين في العديد من عواصم الدول الأوروبية، ومنها العاصمة الألمانية برلين واستوكهولم وآمستردام ولوس أنجلوس وأوسلو، ولندن ويوتوبوري، وآرهوس، وكولونيا، وفرانكفورت واشتوتغارت، مؤكدين أنه حان الوقت لقطع أذرع نظام الملالي المعادي للبشر.