كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يهدد فنزويلا بعقوبات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يهدد باستعداده للتعامل "بإجراءات محددة" تجاه أشخاص ينتهكون الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان في فنزويلا.

وأشار بوريل إلى أنه يتعين على هؤلاء ألا يزيدوا الإضرار بمصالح الشعب الفنزويلي حاليا بصورة مأساوية على أي حال من الأحوال.

تعاني فنزويلا حاليا من أزمة عميقة، حيث يدور صراع قوى منذ حوالي عام على قيادة هذه البلاد.

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كان زعيم المعارضة خوان جوايدو انتخب رئيسا للجمعية الوطنية الفنزويلية بداية 2019 بعد أن تولى حزبه "إرادة الشعب" قيادة الجمعية بصفة دورية.

وفي أعقاب ذلك، أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وأعلن تحديه لرئيس الدولة المنتخب نيكولاس مادورو.

وانقسم البرلمان خلال الانتخابات التي جرت بداية الأسبوع الجاري على منصب رئيس البرلمان الفنزويلي إلى جبهتين متعارضتين، اختارت كل منهما رئيسا لها.

واختار نواب المعارضة جوايدو، إلا أن برلمانيي حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم والمنشقين عن تحالف المعارضة اختاروا لويس بارا.