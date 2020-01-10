داهمت السلطات المحلية، قبل قليل، بطنجة، بتنسيق مع العناصر الأمنية والوقاية المدنية، عددا من مقاهي “الشيشة” الموجودة على مستوى منطقة “مالاباطا”، بعد أيام قليلة من وفاة شخصين حرقا بأحد مقاهي “الشيشة” ليلة رأس السنة.
وكشفت مصادر علمية ل “اليوم 24” أن السلطات المحلية أوصت لحدود اللحظة، بإغلاق 3 مقاهي للشيشة، فيما قامت العناصر الأمنية بتنقيط عدد من الشباب والفتيات، وحجزت نرجيلات وكميات من “المعسل”.
وأضافت المصادر ذاته، أن الحملة ما زالت مستمرة، إذ من المنتظر أن تقوم السلطات المختصة بمداهمة عدد من المقاهي الأخرى الموجودة بمحيط منطقة “مالاباطا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة شخصين حرقا في طنجة..حملة واسعة على مقاهي “الشيشة” وحجز نرجيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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