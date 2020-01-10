شكرا لقرائتكم خبر عن لا إله إلا الله آخر حديث.. وفاة داعية أثناء كلمته في خطبة شاب بالكويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق وفاة داعية في الكويت، مساء أمس الخميس، خلال كلمته في خطوبة أحد الشباب.

وكان الداعية يلقي كلمة ويتحدث عن فضل الزواج وحقوق الزوج والزوجة، وفجأة انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، ليتضح فيما بعد وفاته، رحمه الله.

وقال مغرد معلقا على المقطع: “إن الداعية، رحمه الله، هو العم الطيب المبارك محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب فلسطيني، وهو مقيم في دولة الكويت الشقيقة منذ 50 عاماً، رحمه الله وتقبله في الصالحين”.

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وكان الشيخ الداعية أبو خطاب، رحمه الله، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامله مع زوجاته وعن سنة الزواج، ثم ختم بكلامه بـ لا إله إلا الله، وقبضت روحه، رحمه الله وغفر له.

يذكر أن الداعية محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 سنة قضاها، في أعمال البر والتقوي والإصلاح بين الناس.