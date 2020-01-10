شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: أدلة على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "جونسون" في بيان: "هناك الآن معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني.. قد يكون هذا غير مقصود.. تواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى خفض التوتر في المنطقة".
وفي ترديد إلى ما خلصت إليه الولايات المتحدة وكندا، دعا جونسون إلى تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي قتل 176 شخصا بينهم أربعة بريطانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر «جونسون»: أدلة على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.