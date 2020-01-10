شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: أدلة على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الخميس، إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق دون قصد.

وأضاف "جونسون" في بيان: "هناك الآن معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني.. قد يكون هذا غير مقصود.. تواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى خفض التوتر في المنطقة".

وفي ترديد إلى ما خلصت إليه الولايات المتحدة وكندا، دعا جونسون إلى تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي قتل 176 شخصا بينهم أربعة بريطانيين.