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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون: شبكة جواسيس بالعراق وسوريا ساعدت أمريكا على قتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
وصل الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى مطار دمشق في سيارة بزجاج داكن. وكان بصحبته في السيارة أربعة جنود من الحرس الثوري الإيراني. توقفت السيارة بالقرب من درج يقود إلى طائرة إيرباص إيه320 تابعة لشركة أجنحة الشام للطيران متجهة إلى بغداد.
ولم يُدرج اسم سليماني ولا جنوده على قوائم الركاب، حسبما أفاد موظف من شركة أجنحة الشام وصف لرويترز مشهد مغادرتهم من العاصمة السورية. وقال مصدر أمني عراقي مطلع على الترتيبات الأمنية الخاصة بسليماني: إن القائد العسكري الإيراني تجنب استخدام طائرته الخاصة بسبب مخاوف متزايدة على أمنه الشخصي.
كانت تلك آخر رحلة جوية لسليماني. فقد قتلته صواريخ أطلقتها طائرة أمريكية مسيرة لدى مغادرته مطار بغداد في موكب من سيارتين مدرعتين. وقتل معه أيضا الرجل الذي استقبله في المطار، وهو أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، وهي جماعة تابعة للحكومة تمثل مظلة تنضوي تحتها الفصائل المسلحة.
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