مسؤول أمريكي: الجيش يدرس تعديلات بعدما ”فاجأته“ إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قال مسؤول دفاعي أمريكي إن جيش بلده يدرس تعديلات محتملة في أوضاعه الدفاعية بالشرق الأوسط بعدما ”فاجأت“ إيران قواتنا في العراق بهجوم صاروخي.

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وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه ”كان من المتوقع لإيران أن تهاجم مواقع أمريكية في بلد آخر غير العراق حيث تعول طهران على بعض الحلفاء أصحاب النفوذ“.

وشنت طهران هجوما صاروخيا على قاعدتين بالعراق ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.