خليفة حفتر يتمسك باستمرار العمليات العسكرية لتحرير طرابلس ويرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار

تمسك قائد الجيش الليبى خليفة حفتر باستمرار العمليات العسكرية لتحرير طرابلس ورفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى خبر عاجل.
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينجوف، قال إن بدء الهدنة فى ليبيا، اعتبارا من منتصف ليل الثان عشر من الشهر الجارى، يعتمد إلى حد كبيرعلى المشير خليفة حفتر.
وأكد دينجوف فى تصريحات نشرت على موقع "روسيا اليوم"، على أن الجانب الروسى يعمل لضمان أن تستمع كل أطراف النزاع إلى تصريحات رئيسى روسيا وتركيا، بشأن ضرورة وقف الأعمال القتالية.
وقال دينجوف، بعد اجتماع قادة روسيا وتركيا، أدرك غرب ليبيا أن روسيا صديق وشريك موثوق لتحقيق أهدافه أيضا، وأن الشائعات بأن روسيا تدعم أحد أطراف الصراع فى ليبيا قد انتهت، ويكمن الهدف الرئيسى والحقيقى لبلادنا اليوم فى البحث عن تسوية سلمية، وهذا ما أكدته كل أطراف النزاع، والآن فى هذه الظروف سيكون من الأسهل علينا أن نعمل ، فى جو من التفاهم والصداقة المتبادلين، وسيكون من الأسهل الوصول إلى تسوية سلمية
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