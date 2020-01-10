منع مرور الشاحنات بشكل كلي في محلة المعبور عند المدخل الغربي لجزين

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "بسبب ​الامطار​ والعوامل الطبيعية وحفاظا على ​السلامة العامة​، يمنع بشكل كلي مرور ​الشاحنات​ في محلة المعبور عند المدخل الغربي ل​مدينة جزين​ خوفا من انهيار الطريق نتيجة تعرضها للتشقق وانتفاخ الحائط تحت الطريق العام"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً ل​حركة المرور​".

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