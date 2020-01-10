درغام: لماذا الانتظار شهرا كاملا لمعرفة من حول الأموال إلى الخارج

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ متوجها الى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ "كلامك مطمئن اقتصاديا، ولكن لماذا الانتظار شهرا كاملا لمعرفة من حول الاموال إلى الخارج، في الوقت الذي يتم فيه اذلال الناس لسحب 200 ​دولار​ أسبوعيا؟ كيف يمكن تبرير هذا التناقض؟ والأهم أننا نريد معرفة حركة التحاويل منذ بداية العام وليس منذ 17 تشرين".

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