قرار قضائي يمنح ترمب 3.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقرار قضائي أجاز له استخدام 3.6 مليار دولار من أموال الجيش لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وبعد صدور القرار عن محكمة استئناف الدائرة الخامسة، أعلن ترامب أن "الجدار بأكمله قيد البناء أو على وشك أن يكون كذلك".
ووصف البيت الأبيض في بيان الحكم القضائي بأنه "انتصار لسيادة القانون، ومحكمة استئناف الدائرة الخامسة رفعت حظرا جائرا فرضته محكمة بداية على مستوى الوطن، وبذلك سمحت لأعمال بناء الجدار الحدودي الضروري بالمضي قدما باستخدام أموال الإنشاءات العسكرية".
وكانت محكمة بداية قد منعت مؤقتاً استخدام أموال من موازنة وزارة الدفاع لبناء الجدار الذي تعهد ترمب بتشييده خلال حملته الانتخابية الرئاسية السابقة.
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