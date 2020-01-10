شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من تحويل ليبيا إلى منصة جديدة للإخوان الإرهابيين بسبب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، من المخطط الحقيقي لأردوغان في ليبيا وهو إعادة تنصيب الاخوان الارهابيين في ليبيا بعد هزيمة مشروعهم التخريبي في كافة البلدان العربية، مشددا على أن جماعة الإخوان هى الجماعة الأم لتنظيمي القاعدة وداعش ومنها تخرج كل الارهابيين، ومؤكدا فى ذات التوقيت على أنه لا يمكن التغاضي عن جرائم الإخوان في كافة البلاد العربية ومساندتهم التامة للعنف والارهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان له، أنه لا يمكن التغاضي أيضا عن خلفيات أردوغان السياسية كعضو إخوانى عتيد في حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن كافة قادة الاخوان والقاعدة وداعش يتدفقون على ليبيا الان لتعزيز مشروع اردوغان في غزو ليبيا، موضحا أن الرفض الدولي والاقليمي الحاد لتواجد أردوغان في ليبيا يعجل بهزيمة قواته ومشروعه وخروجه من ليبيا بفضيحة مدوية.

وفى وقت سابق كشفت المعارضة التركية، حجم رفض الشعب التركى لمحاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التدخل العسكرى فى ليبيا، بل أن غالبية الشعب التركى لا يعرف أين تقع ليبيا، حيث قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية: "أين تقع ليبيا".. سؤال بسيط وجهته مذيعة قناة "يول تى في" التركية للمواطنين الأتراك فى الشارع، إثر موافقة البرلمان على التدخل العسكرى فى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق التى اتهمها مجلس الشعب الليبى بالخيانة، وجاءت غالبية الإجابات صادمة ومعبرة عن رفض المواطنين الأتراك للتورط فى حرب فى بلد لا يعرف الكثير من هم عنها شيئًا، إذ أجاب البعض بـ:لا أعرف أين تقع ليبيا.. ولا أريد أن أعرف.. ولا نريد أن يموت أبناؤنا هناك.

Advertisements