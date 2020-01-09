البيضاء.. توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ألفين و490 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل، إذ تم توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد نزوله من القطار قادما من مدينة طنجة وبحوزته ألفان و460 قرصا، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان ينتظر هذه الأقراص المخدرة وبحوزته 30 قرصا إضافيا من نفس النوع.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في هذه الأفعال الإجرامية، والذي كشفت عملية تنقيطه بقواعد البيانات الأمنية أنه مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مختلفة، منها واحدة تتعلق بالقتل العمد.

وختم البلاغ بأن المشتبه فيهم الثلاثة تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المكثفة والمشتركة بين فرق الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.