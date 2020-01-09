أتليتيكو يهزم البارصا ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

اقتنص نادي أتليتيكو مدريد بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه مساء اليوم الخميس، على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة نصف النهائي.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة السعودية، وأدارها الحكم جوزي لويس غونزاليس، إلى التعادل دون أهداف.

ونجح أتليتيكو مدريد بعد مرور دقيقة واحدة على بداية الجولة الثانية من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة اللاعب جورجي كوكي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 4 دقائق حين عدل الأرجنتيني ليونيل ميسي الكفة للبارصا، قبل أن يتقدم زميله الفرنسي أنطوان غريزمان لفريقه بالهدف الثاني في حدود الدقيقة 63.

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وتمكن “الروخي بلانكوس” في الدقيقة 81 من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها ألفارو موراتا، قبل أن يحرز أنخيل كوريا 5 دقائق بعد ذلك الهدف الثالث للفريق المدريدي، لتعلن صافرة غونزاليس عن نهاية المباراة، بفوز أتليتيكو بثلاثة أهداف لاثنين، وتأهله إلى المباراة النهائية.

ويضرب أتليتيكو مدريد موعدا في النهائي الأحد القادم، مع جاره ريال مدريد الذي تأهل أمس الأربعاء، على حساب فالنسيا بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.