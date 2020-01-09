"يوتيوبر" ينشئ تطبيقًا يهتم بالصورة التقليديّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ورد عن موقع The verge (ذا فيرج)، أنه تم إطلاق تطبيق على يد منشئو محتوى معروف ومتداول على موقع يوتيوب، وحصل التطبيق على أكثر من مليون مستخدم في مدة وجيزة جدًا.

وكان المدون المرئي السلوفاكي ديفيد دوبريك، قد أطلق قبل نحو أسبوعين تطبيقًا جديدًا باسم David’s" "Disposable على متجر آبل. ويهدف التطبيق إلى إعادة إحياء ذكريات الكاميرات التقليدية ذات الأفلام التي تُعالج في الأستوديوهات قبل إرسالها إلى المستخدم.

ويُذكر في وصف التطبيق أنه يتيح للمستخدمين التقاط الصور أثناء اليوم، ثم انتظارها لليوم الثاني في تمام الساعة 9 صباحًا، حينئذ سيحصل المستخدم على إشعار على شكل ظرف فيه الصور التي التقطت، وذلك غرار الظروف التي كانت تُرسل فيها الصور أيام الكاميرات التقليدية. ويمتاز التطبيق أيضًا بأنه يتيح للمستخدمين فعلًا طلب طباعة الصور لتُرسل من التطبيق مباشرةً إلى البيت.

وقال الموقع إنه علم من مصدر مقرّب، أن التطبيق حقق أكثر من مليون تنزيل في أقل من أسبوعين على إطلاقه. هذا ويتوفر التطبيق للتنزيل مجانًا ولكن ستكون هناك إعلانات، ويمكن للمستخدم دفع 0.99 دولار أمريكي للحصول على اشتراك ممتاز.

ويُلاحظ أن التطبيق أصبح من أسرع التطبيقات نموًا على متجر آبل، إذ إنه يأتي بعد تطبيق خدمة البث (Disney+)، وتطبيق إنستاغرام. ولكنه الآن ليس ضمن قائمة أكثر التطبيقات تنزيلًا، ومع ذلك فهو لا يزال ضمن قسم (تطبيقات نحبها).