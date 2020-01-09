شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإطاحة بقاتل الطالب العُماني «العريمي» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، من الإطاحة بالمتهم بقتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي قبل نحو شهر، في العاصمة لندن.

وقالت الشرطة في بيان لها، عبر موقعها الرسمي، إن المباحث وجهت الاتهام إلى شخص (يبدو أنه من أصول آسيوية) يدعى “بدر رحيم النازي” يبلغ من العمر 23 عامًا في حادثة مقتل الطالب العماني محمد عبد الله العريمي في 5 ديسمبر 2019.

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وأوضح البيان أن “النازي” وهو من مواليد 3 ديسمبر 1996، سيمثل في محكمة ويستمنستر الجزئية في وقت لاحق من اليوم، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه، أمس الأربعاء، بعد تسليم نفسه في مركز شرطة لندن.

وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إنه تم التعرف على المتورطين بحادثة مقتل العريمي، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه المتهمون المفترضون.

وقتل الطالب العماني “العريمي” الذي كان يبلغ من العمر 26 عامًا، في 5 ديسمبر الماضي، عندما كان عائدًا إلى منزله في نايتسبريدج بلندن، حيث باغته ملثمون وطالبوه بتسليم ساعته الفاخرة التي يُعتقد أنها “رولكس”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها عن صديق العريمي قوله:”إن الهجوم وقع أمام محال هارودز الشهيرة، وإن الطالب حاول الدفاع عن نفسه في وجه العصابة، إلا أنهم تغلبوا عليه“، ما أدى في النهاية إلى مقتله.